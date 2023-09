Come stanno le cose tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Forse lo sapremo nel corso della puntata di Belve di martedì…

Forse, un messaggio a Belen Rodriguez con tanto di appuntamento ai telespettatori in vista della sua ospitata a Belve. Stiamo parlando, naturalmente, di Stefano De Martino che sui social ha scelto una canzone e alcuni suoi passaggi molto particolari per ricordare a tutti che martedì sera sarà ospite di Francesca Fagnani nel suo noto programma.

Stefano De Martino, messaggio a Belen?

C’è grande attesa per l’intervista a De Martino a Belve di martedì sera. Molto probabilmente il conduttore parlerà della fine della sua relazione con Belen Rodriguez. Anche per questo, moltissimi utenti social hanno notato il modo particolare con cui il presentatore ha scelto di ricordare a tutti la sua presenza al programma della Fagnani.

Stefano ha condiviso una storia con sottofondo musicale. La canzone in questione è “L’appuntamento”. Nello specifico l’ex ballerino di Amici ha estrapolato una parte in particolare del pezzo, quella in cui il testo afferma: “Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te”.

Frasi che lasciano intendere un possibile messaggio alla sua ex. Per alcuni utenti una sorta di ammissione di colpe, per altri, invece, l’esatto opposto con la fazione “contro” l’argentina, forse, in questo caso colpevole di averlo lasciato per stare con Elio, suo attuale compagno.

Staremo a vedere cosa accadrà a Belve e quali saranno, se ci saranno, le parole dell’uomo verso la showgirl argentina.

Di seguito anche l’annuncio in un post Instagram della Fagnani sugli ospiti della prima puntata di Belve:

