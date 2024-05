Possibile cambiamento tra i banchi della scuola di Amici, con i professori interessati. Raimondo Todaro può lasciare il programma.

Si tratta solo di voci, ma pare proprio che in vista della prossima stagione di Amici possano esserci dei cambiamenti anche per quanto concerne i professori. In bilico ci sarebbe il posto di Raimondo Todaro, insegnate di danza, che in questo ultimo anno è stato al centro di diverse situazioni polemiche con i colleghi e con gli allievi. Al suo posto sarebbe pronto un ex volto di ‘Ballando con le Stelle’.

Amici, Todaro lascia il programma?

Sebbene si tratti solo di rumors non confermati, pare che per la prossima edizione di Amici, Maria De Filippi possa avere in mente alcuni cambiamenti. In questo senso sarebbe in bilico la posizione di uno degli insegnanti, Raimondo Todaro. Il maestro di danza, infatti, potrebbe perdere il suo posto dopo una serie di comportamenti e discussioni avvenute nel corso anche di questa ultima annata.

Ma chi potrebbe arrivare nella scuola più famosa d’Italia? Secondo alcuni, il nome prescelto è quello di Samuel Peron, ex volto di Ballando con le Stelle e ora protagonista come naufrago a L’Isola dei Famosi. Il ballerino potrebbe essere un profilo interessante per il talent show e, va detto, il suo essersi spostato dalla Rai a Mediaset per L’Isola potrebbe essere stato un indizio anche per il futuro.

L’annata difficile del prof

Tornando all’addio, ancora potenziale, di Todaro, il maestro è stato spesso al centro dell’attenzione per alcune discussioni e polemiche andate in scena in questa edizione. In modo particolare per i comportamenti avuti con Nicholas, difeso per tutto il percorso ma, poi, lasciato andare ad un passo dal Serale. Inoltre, anche a causa della sfortuna, il prof ha perso quasi subito i suoi danzatori nella fase conclusiva del programma, cosa che non è passata inosservata.

Di seguito anche un recente post Instagram del maestro:

