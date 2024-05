Inaspettato commento di Caterina Balivo sulle recenti vicende che vedono coinvolto Fedez e Cristiano Iovino e in generale i Ferragnez.

Le vicende dei Ferragnez e quelle legate al recente caso Fedez-Iovino sono arrivate fino a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 con Caterina Balivo. Qui, proprio la conduttrice ha voluto dire la sua sulle recenti questioni legate ai due volti noti prendendo in merito una posizione decisamente particolare e, in parte, difendendo il rapper sotto alcuni aspetti.

Caterina Balivo, il commento sui Ferragnez

Nel pomeriggio di Rai 1, la Balivo ha commentato sia le questioni legate a Fedez che quelle, più “vecchie” sui Ferragnez, dal pandoro alla separazione: “Brutta storia questa. I Ferragnez come una royal couple alla William e Kate? Io preferivo parlare di loro, perché sono italiani, sono nostri, sì, sono una famiglia italiana, a me piacciono”, ha detto la presentatrice le cui parole sono riprese da Biccy. “Hanno preso l’ambrogino d’oro entrambi. Non dimentichiamo le cose belle che hanno fatto“, ha aggiunto.

La difesa a Fedez

Ma nel corso della puntata non è mancato anche un passaggio specifico sul caso del rapper e il pestaggio del personal trainer, Cristiano Iovino: “In tutto quello che è successo, Fedez al Salone del Libro ha detto che non c’entra nulla e che i giornalisti dovrebbero pensare a cose più gravi che ci sono del mondo. Ha aggiunto ‘se non ci fossi stato io non ci sarebbe stata la notizia’, questo è vero, ma la notizia è uscita all’inizio per Iovino. Poi non ha denunciato, hanno testimoniato i vigilantes e la denuncia è partita dai Carabinieri”. E ancora su Federico: “E poi Fedez un po’ c’ha ragione, con tutti i problemi che ci sono nel mondo, io sono un po’ d’accordo con lui“, ha concluso la presentatrice schierandosi decisamente dalla parte di Federico.

