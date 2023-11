Non solo polemiche e musica a X Factor, ma anche la bellezza dei look di Ambra Angiolini. L’ultimo è davvero super e… costoso.

Protagonista dietro la scrivania da giudice a X Factor, Ambra Angiolini stupisce di puntata in puntata. Non solo per l’esperienza in tema musica, ma anche per i suoi look sempre molto ricercati e perfetti per il suo fisico. L’ultimo ha colpito per bellezza e… costo.

Ambra Angiolini il look a X Factor

Se nelle puntate precedenti di X Factor Ambra aveva colpito per i colori accesi e qualche scollatura importante, nel corso dell’ultima ha fatto, forse, ancora meglio.

La Angiolini, infatti, nel corso del quarto live si è davvero superata. Sui social e sul web in generale il suo look ha colpito parecchio per eleganza, sensualità e anche per il suo costo.

La conduttrice tv, e nello specifico, giudice del programma ha ipnotizzato gli occhi dei telespettatori e di coloro che erano presenti al live di X Factor con un outfit ss2024 targato Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

Nel dettaglio la donna ha vestito un completo realizzato, come detto, da Puglisi per Cavalli appunto, dall’effetto frangia e particolarmente luccicante. Si tratta di un look perfetto anche in vista dei party di fine anno.

Sebbene non ci siano informazioni precise sul costo dell’outifit scelto dalla donna, sicuramente stiamo parlando di cifre molto elevate che possono arrivare a superare abbondantemente i mille euro. Un look, quindi, non per tutti ma che in questo caso si è rivelato essere vincente per la diretta interessata.

Staremo a vedere in che modo la conduttrice continuerà a stupire i telespettatori del reality musicale. Siamo sicuri che non deluderà le aspettative nelle prossime puntate.

Di seguito anche il post Instagram di Closet Italy con l’outfit scelto dalla conduttrice che ha raccolto tantissimi complimenti e messaggi:

