Tensione dopo l’addio di Morgan da X Factor. A parlare è Francesca Michielin che ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia.

Dopo il Tapiro d’Oro a Fedez da parte di Striscia la Notizia, ecco che il noto inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha raggiunto anche Francesca Michielin. Anche per lei è arrivato il “premio” dopo le questioni legate a X Factor e le tensioni con Morgan che è stato, di fatto, “cacciato” dal programma.

Francesca Michielin, il commento su Morgan

Il noto tg satirico di Canale 5 ha raggiunto, come detto, anche la Michielin che a X Factor è stata protagonista, come i vari giudici, di diversi momenti di tensione con Morgan, ora fatto fuori dal programma.

La cantante e conduttrice del reality musicale ha ricevuto il Tapiro d’Oro e al noto inviato del programma Staffelli ha detto prima di tutto riguardo la presunta lite in camerino tra l’ex Bluvertigo e Fedez: “Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online”.

Per quanto riguarda, invece, il suo rapporto con Morgan, la bella e brava Francesca ha aggiunto: “Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente”.

Non è mancata, però, anche una frecciatina in merito alle parole proprio di Morgan riguardo al fatto che lei, Fedez e Dargen D’Amico sarebbero una ‘combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner’. La donna, infatti, ha detto: “Io ora vado a lavorare in Sony, la mia casa discografica. Non ne ho altre. È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un’adolescente”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante e conduttrice di X Factor:

