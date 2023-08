Amanda Knox ha svelato via social di essere in attesa del suo secondo bebè. Lei e suo marito hanno avuto la prima figlia nel 2021.

Amanda Knox e suo marito, il romanziere Cristopher Robinson, hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia: dopo la nascita della piccola Eureka Muse la coppia avrà un secondo bebè. Ad annunciarlo è stata la stessa Knox, che si è mostrata con il pancione attraverso i social.

“Post di ritorno al passato o nuovo bimbo?”, ha scritto un utente, a cui la Knox ha immediatamente risposto: “Nuovo!”.

Amanda Knox incinta del secondo figlio

Attraverso un post Amanda Knox ha svelato la sua seconda gravidanza e, tra i commenti sui social, lei stessa ha svelato che la foto sarebbe stata scattata mentre lei era all’ottavo mese e non è dato dunque sapere se il suo secondo bebè sia già nato o meno. La Knox ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua gravidanza (così come aveva fatto per la prima) per paura di intromissioni da parte dei paparazzi nella sua vita privata.

Dopo il procedimento giudiziario che l’ha vista protagonista in Italia, Knox si è stabilita a Seattle con suo marito Cristopher Robinson.

