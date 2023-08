Costanza Caracciolo si è confessata senza filtri, dalla vita privata al fianco di Bobo Vieri e le sue due figlie alla sua carriera tv.

Costanza Caracciolo si è confessata con il Corriere della Sera e ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata. In particolare l’ex velina ha parlato di come, dopo Striscia la Notizia, non abbia avuto altre esperienze importanti in tv e ha confessato anche alcuni retroscena sulla sua vita accanto a Vieri, con cui ha avuto le sue due figlie.

“Ci siamo conosciuti appena arrivata a Milano, aveva 17 anni in più. Non ci siamo mai considerati, fino a 6 anni fa, quando mi ha cercata per promuovere un suo torneo. Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta”, ha confessato, e ancora: “Ci sono stati momenti difficili, come quando abbiamo perso la nostra prima bambina. È stato atroce: uscì un giornale di gossip che rivelava la mia gravidanza. Ma lo stesso giorno ho scoperto dall’ecografia che avevo perso mia figlia”.

Costanza Caracciolo: la confessione su Vieri e Striscia

Costanza Caracciolo ha confessato a cuore aperto alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire da quando ha perso la sua prima figlia. Oggi lei e Vieri sono genitori di due splendide bambine e sembrano aver trovato finalmente la serenità.

L’ex velina è ormai distante dal mondo della tv e sulla questione lei stessa ha ammesso al Corriere della Sera: “Non sono mai stata valorizzata: gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati”.

