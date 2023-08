Jimmy Ghione e la sua ex hanno accompagnato in California il figlio Gabriele, che è stato preso alla University of Southern California.

Jimmy Ghione ha condiviso sui social alcune foto del suo ultimo viaggi in California dove, insieme all’ex moglie Tania Paganone, ha accompagnato suo figlio Gabriele che, dopo il diploma, frequenterà la Business School della University of Southern California. Entrambi i genitori, più felici che mai, lo hanno accompagnato sulla West Coast degli USA per salutarlo in vista dell’inizio dell’anno accademico.

Jimmy Ghione e il figlio in California: le foto

Jimmy Ghione ha attirato l’attenzione dei fan dei social con le ultime foto da lui condivise dalla California e in cui lo si vede posare insieme a suo figlio Gabriele. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra lui e suo figlio e le foto hanno fatto il pieno di like.

“Riuscire ad entrare in certi College americani è davvero difficile, lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio. Ritengo che le università italiane siano ottime, ma mio figlio ha preferito un’esperienza all’estero. In bocca al lupo per il tuo primo giorno”, ha scritto Jimmy Ghione nella didascalia al suo post.

