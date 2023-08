Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez sarà ospite del salotto tv di Belve. Prima di lei potrebbe essere intervistato anche De Martino.

Stando a un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza sui social, Belen Rodriguez sarebbe pronta a rilasciare un’intima intervista a Belve dove, secondo l’esperto di gossip, racconterà la sua versione sul suo terzo addio al marito Stefano De Martino. Lo stesso ballerino, secondo i rumor in circolazione, rilascerà prima di lei un’intervista al salotto tv di Francesca Fagnani.

Belen Rodriguez a Belve: l’indiscrezione

Belen Rodriguez è pronta ad approdare a Belve? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete visto che, secondo il rumor, la showgirl sarebbe pronta ad andare al programma tv per raccontare la sua versione sull’addio al marito Stefano De Martino (che, a sua volta, dovrebbe essere uno degli attesi ospiti del programma). Al momento sulla questione non sono emerse conferme e ai fan dei social non resta che attendere per saperne di più.

La showgirl e il conduttore sono tornati insieme per la terza volta un anno fa dopo che già si erano separati (per la seconda volta dopo le nozze) nel 2020. Nessuno dei due ha parlato pubblicamente dei motivi dell’addio.

