Il gesto speciale di una fan di Amadeus che gli ha dedicato una canzone ma anche un particolarissimo tatuaggio diventato virale.

In tv e a Sanremo, sempre con la sua solita bravura. Ecco allora che per Amadeus è arrivato un particolare riconoscimento. Nessun nuovo programma e neppure follie di guadagni particolari, bensì una dedica speciale da parte di una sua fan che ha regalato al conduttore un gesto unico: una canzone per lui e persino un tatuaggio…

Amadeus, canzone e tatuaggio da parte di una fan

Come detto, Amadeus ha conquistato negli anni il cuore del pubblico italiano grazie alla sua bravura e alla sua capacità. Recentemente, una giovane aspirante cantante, Etta Di Marco, ha manifestato il suo amore per il conduttore. In che modo? Ha scritto una canzone dedicata a lui e si è tatuata il suo volto sul braccio.

Una dimostrazione di grandissimo affetto e che nel giro di pochissime ore è diventata virale. La ragazza, Etta di Marco come detto, ha recentemente fatto la sua comparsa su Viva Rai 2. I conduttori del programma mattiniero hanno notato la sua dedica speciale a Amadeus e hanno trasmesso il video della sua esibizione, in cui canta una canzone appositamente scritta per il noto conduttore.

Un fatto che ha veramente colpito il pubblico ma che è “nulla” rispetto ad altro gesto estremo fatto proprio dalla stessa Etta. La ragazza, infatti, si è tatuata il volto di Amadeus sul braccio, trasformandosi in un’icona del web. Il tatuaggio, visibile nel video, è la testimonianza dell’amore e della devozione della giovane artista nei confronti del suo idolo televisivo.

Staremo a vedere se il conduttore vorrà ringraziarla in qualche modo speciale, magari con una ospitata o più semplicemente invitandola in qualche occasione particolare dopo il Festival prossimo all’inizio.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza con il tatuaggio:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG