Le condizioni di salute di Re Carlo, anche a seguito della recente operazione subita, stanno preoccupando il suo staff. Ecco la situazione.

La recente operazione alla prostata e i tanti impegni in programma. La situazione di Re Carlo è in continua evoluzione e, anche per questo, una fonte vicina alla Famiglia Reale ha svelato come lo staff del sovrano d’Inghilterra sarebbe molto preoccupato in vista del futuro.

La salute di Re Carlo preoccupa

Come noto, nei giorni scorsi, Re Carlo ha affrontato un intervento alla prostata ed è stato operato e, successivamente, ricoverato alla London Clinic, la stessa in cui si trovava la nuora Kate Middleton.

L’operazione sarebbe andata bene e stando, a quanto hanno ammesso fonti vicine al sovrano, il re avrebbe voluto tornare a lavoro subito, anche se, per il bene della sua salute, gli sarebbe stato consigliato di fermarsi e riposare.

Proprio nell’ottica dei tanti impegni, però, sarebbe giunta dell’ansia per il Re del Regno Unito. Secondo un insider vicino a Buckingham Palace, infatti, lo staff di Re Carlo sarebbe preoccupato perché il sovrano lavorerebbe troppo per la sua età.

L’uomo desidera adempiere al meglio ai suoi doveri da quando è diventato Re succedendo alla madre, la compianta Regina Elisabetta, e quindi starebbe dedicando anima e corpo alla causa.

Forse, anche troppo. Come detto, in questo senso, un insider vicino a Buckingham Palace ha rivelato la preoccupazione del suo staff al Sun: “Le persone che lavorano per lui sono preoccupate che stia facendo troppo per la sua età, in fondo ha 75 anni. A volte è difficile stargli dietro. Anche la Regina Camilla gli ha detto che ha bisogno di ‘rallentare’ un po’”.

Al netto di questa preoccupazione, però, probabile che non ci sia, in realtà, alcuna ragione particolare per essere in ansia. Non più di quanto se ne debba avere dopo un intervento come quello che ha subito Carlo.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda il sovrano:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG