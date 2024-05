Il figlio di Amadeus, Josè, ha svelato come siano i genitori nel privato e ha raccontato diversi aspetti inediti della sua vita, presente e futura.

Interessante intervista a Vanity Fair per il figlio di Amadeus, Josè. Il ragazzo, ormai diventato molto conosciuto tra tv e social, ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti inediti relativi a suo padre e sua madre ma, allo stesso tempo, anche di svelare quali siano i suoi personali progetti di lavoro per il futuro, tra calcio e musica.

Amadeus, il figlio svela i pregi di mamma e papà

Parlando del padre e della madre, Josè ha spiegato come sia avere come papà uno come Amadeus: “Sicuramente grazie a lui ho avuto l’occasione di vivere situazioni bellissime, come Sanremo, ma per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri. Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un bellissimo rapporto”. E su mamma Giovanna, il ragazzo ha spiegato che sia più severa del padre: “Ha messo in secondo piano la sua carriera proprio per stare accanto a me, e le sono molto grato. Entrambi, comunque, sono i classici genitori moderni, aperti e disponibili al dialogo”.

Sul suo futuro: “Il mio primo sogno è quello di diventare calciatore. Se non avessi la fortuna di riuscire nello sport, mi piacerebbe lavorare nella musica, ma dietro le quinte. Riesco a distinguere un bel brano

Le critiche e il bullismo

Non manca anche qualche problematica da parte di chi, spesso, lo giudica come “il figlio di”. In questo senso Josè ha detto: “Dopo Sanremo mi sono stati indirizzati contro sfottò piuttosto pesanti. Io il bullismo non lo sopporto: non riesco a capire come si possano prendere di mira altre persone. Quando l’ho subìto, comunque, ho reagito molto in fretta. Quando ero più piccolo, mi è servito molto parlarne con mia mamma. Recentemente, invece, ho adottato un’altra strategia: cambio strada, non rispondo e non reagisco agli attacchi. Funziona”.

Di seguito anche un post Instagram di tutta la famiglia per il compleanno di Josè:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG