Tra Ballando con le Stelle e le novità in famiglia: Milly Carlucci si confessa in una doppia veste inedita che la vede protagonista.

Mamma e conduttrice di successo, Milly Carlucci ha parlato a Chi di diversi temi. Dalla scelta del prossimo cast di ‘Ballando con le Stelle’, con particolare focus ai concorrenti che, di solito, non vuole chiamare a partecipare, fino al matrimonio di sua figlia Angelica, che la vedrà sciogliersi in tante emozioni.

Milly Carlucci e le scelte per il cast di Ballando

Nel corso dell’intervista al settimanale, la Carlucci è partita dal lavoro e dal suo ruolo di conduttrice a ‘Ballando con le Stelle’. La donna ha spiegato come mai, quando va a formare il cast di concorrenti, non scelga quasi mai chi ha già preso parte a dei reality: “Faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto. In genere non è che siano lì per imparare a fare qualcosa, sono lì per raccontarsi e, a quel punto, non c’è più la scoperta di un mondo che non abbiamo conosciuto. Per questo evitiamo chi ha girato tutti i reality”.

L’emozione unica per la figlia

Quando l’attenzione passa poi alle questioni di famiglia e al matrimonio di sua figlia, la brava e simpatica Milly ha confessato a Chi di aspettare quel giorno per essere libera di mostrare le proprie emozioni cosa che, anche a causa del suo lavoro, non capita spesso. “Quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi”, ha detto.

E facendo un parallelo con le attuali emozioni per le nozze: “Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere”.

