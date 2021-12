Alex Belli: “C’è chimica artistica anche con Rocco Siffredi”

Alex Belli, appena uscito dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha parlato, a lungo, del suo legame speciale con Rocco Siffredi, conosciuto durante l’avventura de ‘L’Isola Dei Famosi’. L’attore ha speso sempre parole di stima e affetto nei confronti della star del cinema a luci rosse:

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’ ha rivelato, in maniera assai trasparente, di aver ricevuto una proposta lavorativa dal re dell’hard come attore di un suo prossimo film:

Certo che c’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse: ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei.