Alessio Boni papà per la seconda volta: la fidanzata Nina Verdelli è incinta (foto)

Nina Verdelli, fidanzata di Alessio Boni, ha annunciato, attraverso un post su Instagram, di aspettare il secondo figlio. Dopo la nascita del piccolo Lorenzo (avvenuta lo scorso 20 marzo 2020), l’attore e la giornalista sono pronti per accogliere nuovamente la cicogna in casa.

La donna, infatti, nelle scorse ore, ha mostrato una foto con il pancione in bella vista. In braccio il primogenito. E, poi, la didascalia ‘My boy(s) per togliere ogni dubbio sulla lieta notizia.

L’arrivo di Lorenzo ha mutato profondamente l’ordine delle priorità di Boni che dedica tutto il proprio tempo, lontano dal set, all’educazione e alla crescita della creatura come rivelato, qualche tempo fa, durante un’intervista a ‘La Vita in diretta’:

In realtà sono gli altri che me lo fanno notare, dicono che sprigiono una luce diversa. Sto h24 con mio figlio. Ho imparato tutte le tipologie di pianto, ne ha almeno 5,6. Quando vedo il piccolo per me è un momento di eternità. È una grande gioia anche se mi dispiace per tutto il resto. In questo periodo c’è per me un microcosmo a sé stante. È una cosa impressionante. Non pensavo potesse esistere una forma così potente d’amore. Un amore che cresce giorno dopo giorno.