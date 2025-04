Alessandra Amoroso ad Amici con il pancione: le foto e il gesto di Maria

Momento magico in tv per Alessandra Amoroso che è apparsa come ospite di Amici con il pancione. Non è passato inosservato un gesto di Maria De Filippi.

Solamente poche settimane Alessandra Amoroso aveva annunciato ufficialmente di essere incinta. Un momento davvero bellissimo per la famosa cantante che a settembre partorirà il suo primo figlio con il compagno, Valerio Pastore. L’artista è apparsa per la prima volta con il pancione come ospite ad Amici dove ha visto ricevere un gesto molto emozionante da parte della padrona di casa, Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso: la gravidanza e le voglie

Sono settimane bellissime per Alessandra Amoroso e la sua famiglia. La cantante è incinta e sta vivendo questo momento di dolce attesa in modo molto sentito da parte di tutti i suoi affetti. La ragazza aveva spiegato ai fan la grande gioia per il nascituro e anche i suoi parenti, in particolare la famiglia del suo compagno, Valerio Pastore, aveva svelato alcuni particolari dettagli della gestazione.

Il futuro suocero della Amoroso aveva spiegato che l’intera famiglia si è riunita per dare una mano alla ragazza alle prese anche con alcune particolari voglie, come quella di pollo. Il signor Pastore aveva spiegato che sua moglie è ben lieta di aiutare Alessandra in ogni occasione a conferma di come l’intero nucleo sia molto unito.

L’ospitata ad Amici e il gesto di Maria De Filippi

La novità di queste ore relativa alla Amoroso riguarda l’apparizione in tv con il pancione. Infatti, dalle foto filtrate in anteprima, la cantante è stata ospite di Amici di Maria De Filippi dove si è esibita e dove ha ricevuto un bellissimo gesto da parte della Queen di Mediaset da sempre molto legata a lei. Dagli scatti diffusi anche sul web è stato possibile vedere come Maria l’abbia accolta con grande affetto e di come le abbia dato un tenero bacio materno sulla fronte a conferma dell’”amore” che intercorre tra le due.

Non siamo pronti



Alessandra @AmorosoOF e Maria De Filippi domani sera ad #Amici24 pic.twitter.com/t92lBZJjUo — Alessandra Amoroso News (@AmorosoOFNews) April 4, 2025