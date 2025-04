Jessica Morlacchi ha deciso: “Cosa farò dopo la vittoria del GF”

Dopo aver vinto l’edizione appena conclusa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha le idee chiare su cosa vuole fare.

Protagonista e vincitrice dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si è raccontata a tuttotondo a Today in una bella intervista tra presente e futuro. La trionfatrice del reality ha spiegato quali sono stati alcuni dei momenti cruciali dell’esperienza vissuta ma anche quali sono i suoi piani in chiave futura.

Jessica Morlacchi: l’esperienza al GF

Nel corso dell’intervista, Jessica Morlacchi ha spiegato di aver vissuto all’interno della Casa del GF momenti ben diversi che l’hanno portata anche a comportarsi differentemente. “Quando sono entrata ero felicissima. Dopo 2 mesi ho ricevuto la notizia della morte del mio cane Camillo, per me tutto è cambiato”, ha spiegato a Today.

Successivamente, a seguito dell’ormai famoso episodio del “bollitore” con Helena, la Morlacchi aveva deciso di lasciare salvo poi essere rientrata in gioco grazie al ripescaggio: “Io sono rientrata con una persona che sì, aveva discusso con Helena, ma poi le cose si attutiscono, com’è normale che sia. Tutti hanno visto questo cambiamento, in realtà io ero la Jessica di sempre”.

Da quel momento è stata un’altra Jessica fino al momento del trionfo: “Sono tanto, tanto felice. Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno ma non avrei mai immaginato di vincerlo”, ha detto spiegando che si aspettasse, invece, la vittoria di Helena.

Il piano per il futuro

Sguardo, poi, anche al futuro dopo il GF: “Riprendo in mano la musica, io amo follemente il canto. Scriverò un album, non vedo l’ora di ripartire alla grande. Sicuramente tornerò anche in tv, ma l’amore per la musica non si batte”, ha detto la Morlacchi. Infine, sul premio vinto da devolvere al 50% in beneficenza: “Ancora non ho individuato l’associazione ma confermo di voler aiutare i bambini meno fortunati e che soffrono; magari anche gli animali. Mi ci concentrerò nei prossimi giorni”.