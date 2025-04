Simona Ventura ricorda il momento più duro: la malattia e come l’ha affrontata

Tramite un lungo messaggio sui social, Simona Ventura ha parlato della malattia che l’ha colpita e di come l’abbia affrontata.

La vedremo presto nuovamente in tv a L’Isola dei Famosi ma intanto Simona Ventura torna a far parlare per ragioni ben diverse. La conduttrice, infatti, ha voluto commentare alcune situazioni vissute e che riguardano la malattia che l’ha colpita, la paralisi facciale che lei stessa non ha mai nascosto e, anzi, ha condiviso con telespettatori e seguaci social.

Simona Ventura e i problemi di salute

Un anno fa, in tanti ricorderanno di come Simona Ventura sia apparsa sul piccolo schermo con il volto deformato. In quella occasione, almeno inizialmente, in tanti si erano spaventati ed erano rimasti piuttosto dispiaciuti per la situazione della conduttrice, da sempre un punto di riferimento della televisione italiana.

Super Simo, come detto, si era presentata in tv con il viso deformato. In realtà, “semplicemente”, paralizzato. La donna, infatti, era stata colpita dalla Paralisi di Bell, o paresi del settimo nervo, che ne aveva momentaneamente bloccato il volto facendolo apparire, appunto, deforme. Una situazione che col tempo la donna ha risolto ma che ha generato grande preoccupazione.

La malattia e come l’ha affrontata

Ad un anno esatto da quel momento, la Ventura, sui social, ha voluto ricordare la sua malattia e spiegare come l’abbia affrontata. “Esattamente un anno fa, il 4 aprile 2024, sono stata colpita dalla Paralisi di Bell, o paresi del settimo nervo, una condizione di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza. Sono guarita in un mese e mezzo grazie al mio coraggio, al sostegno di Giovanni Terzi, sempre al mio fianco e della mia famiglia”, ha scritto la conduttrice in un post Instagram.

“Un ruolo fondamentale l’hanno avuto anche i medici, che mi hanno indirizzata tempestivamente verso la giusta terapia farmacologica, l’ozonoterapia, che ha rafforzato rapidamente il mio sistema immunitario, e la fisioterapia con lo staff di Sport Education Team”, ha aggiunto ancora la presentatrice prima di rivolgersi ai suoi seguaci.

“Non dimenticherò mai quel periodo! Mi sono resa conto che tante persone mi hanno scritto sui social raccontandomi di aver vissuto la stessa esperienza. Se dovesse capitare anche a voi e sentite il bisogno di parlarne, scrivetemi in direct: sarò felice di condividere con voi ogni passaggio del mio percorso”, ha detto in conclusione.