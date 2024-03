I rumors sui malumori ne Il Volo e il particolare racconto di Alba Parietti su un presunto litigio avuto dai tre ragazzi. Cosa è successo.

Si sta parlando da diverse settimane di possibili malumori all’interno del famoso e apprezzato trio musicale de Il Volo. Nelle ultime ore, a raccontare un particolare retroscena legato ai tre ragazzi, è stata Alba Parietti, intervenuto a ‘La Vita in Diretta’.

Alba Parietti, il retroscena su Il Volo

La nota showgirl, ospite a ‘La Vita in Diretta’, condotta come sempre da Alberto Matano, ha raccontato un particolare retroscena sui ragazzi de Il Volo e un presunto diverbio da loro avuto.

La Parietti ha detto: “Sono molti anni che stanno insieme ed è normale. Io trovo che sia anche sciocco negare. Anzi, io ho visto uno dei loro sc**zi… litigata, dissapore”, ha svelato la donna. “Ho visto uno che diceva all’altro ‘ma parli sempre tu!’. C’è una giornata in cui ti svegli storto e quello accanto ti dà proprio fastidio e glielo dici, succede. Dai, ma è carino. Il buonismo dei gruppi è noiosissimo”, le parole della soubrette riprese da Biccy.

Insomma, qualche malumore, evidentemente, tra loro c’è stato anche se i diretti interessati hanno sempre tenuto a precisare che nulla di grave sia mai accaduto.

Di seguito anche un post Instagram del gruppo musicale e il tour in programma:

Il gruppo è unito: parlano i ragazzi

Il Volo, proprio sulla questione litigio, era intervenuto a ‘Domenica In’. Ignazio, Piero e Gianluca, infatti, aveva spiegato dalla zia Mara: “Litighiamo sempre. Vabbè scherzi a parte, sì sa, oggi per fare notizia… siamo abituati”.

Dopo aver spiegato che i rumors erano partiti da un diverbio durante un’intervista, i ragazzi hanno anche aggiunto: “Diciamo che in ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene gli equilibri. Nel nostro caso è Ignazio, che però in quell’intervista non c’era. Io e Piero siamo la destra e la sinistra, i poli opposti”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG