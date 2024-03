Da Dubai, ecco la scelta di Chiara Ferragni. Niente fede al dito, spunta un altro anello decisamente imponente dal costo esagerato.

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo estremamente difficile a causa di quella che sembra essere a tutti gli effetti una separazione da Fedez. Da diverse settimane, infatti, l’imprenditrice digitale è al centro dell’attenzione per la sua dolorosa rottura con il rapper e le voci sul loro conto non stanno smettendo di circolare.

Nonostante entrambi abbiano confermato la crisi, non hanno fornito dettagli sulla natura dei loro problemi, mantenendo riservatezza sulle questioni personali. Nel frattempo, il rapper ha annunciato di aver trovato una nuova casa e ha avviato il processo di trasferimento, mentre Chiara, come noto, ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Dubai insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria. Proprio in occasione del viaggio, la donna ha sfoggiato un curioso e bellissimo anello al posto della fede…

Chiara Ferragni, via la fede: ecco il super anello

Al netto delle recenti voci sulla crisi tra i due coniugi, l’attenzione dei media e dei social è stata catturata in queste ultime ore da un particolare gesto di Chiara. L’imprenditrice digitale, infatti, come sottolineato da Novella 2000, ha deciso di sostituire la sua fede matrimoniale con un appariscente anello a forma di pantera, visibile in una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram.

La particolarità dell’oggetto, oltre la bellezza, è il suo costo davvero folle.

Questo gioiello, infatti, è un pezzo pregiato in oro bianco firmato Cartier, ed è impreziosito da 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante, cosa che lo rende estremamente prezioso. In questo senso, il costo dell’anello, pari a 83.500 euro, ha suscitato grande interesse e scalpore.

L’atto di sostituire la fede con un gioiello così costoso ha sollevato domande e speculazioni sullo stato emotivo di Chiara e sulle implicazioni della sua decisione. La sua scelta ha alimentato ulteriori discussioni sulla situazione della sua relazione con Fedez e sulle sue prospettive future.

Staremo a vedere se ci saranno novità da Dubai o da Milano…

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale dove, nell’ultima foto, si vede l’anello in questione:

