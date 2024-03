Dolcissimo filmato pubblicato da Sophie Codegoni. La nota influencer ha condiviso una grandissima gioia che riguarda sua figlia Celine.

Non sono stati mesi facili per Sophie Codegoni che ha battagliato in tema amore con Alessandro Basciano. La coppia, infatti, dopo aver accolto in famiglia la piccola figlia Celine, ha avuto qualche problema annunciando la fine della relazione salvo, poi, riprovarci. Ora, per la donna, una grande gioia, arrivata proprio dalla bimba…

Sophie Codegoni, Celine ha detto “mamma”

In queste ore, la Codegoni ha voluto rendere partecipi i suoi fan di un bellissimo momento che la riguarda molto da vicino. Infatti, sua figlia, la piccola Celine, ha detto per la prima volta “mamma”.

Su Instagram, l’influencer ha pubblicato un video che mostra proprio la bambina dire, in modo abbastanza chiaro, la parolina tanto attesa da ogni madre.

Sophie ha accompagnato il suo contenuto anche ad una breve didascalia: “Mamma”, con annesse emoticon dell’emozione a confermare la grande gioia per il lieto evento.

Il contenuto tenerissimo della ragazza ha generato molte reazioni da parte dei fan, rimasti estasiati per la dolcezza del filmato e della bambina. Una gioia davvero grande per la mamma che non vedeva l’ora che questo giorno arrivasse.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla nota influencer che ha generato tantissime reazioni dei fan:

La storia con Basciano

Come anticipato, gli ultimi mesi dei Basciagoni non sono stati esaltanti. La coppia aveva annunciato di essersi lasciata salvo, poi, tentare di nuovo una reunion anche per il bene della bimba.

A quanto pare, i due ragazzi sono stati avvistati più volte insieme e, apparentemente, stanno tentando di rimettere insieme i pezzi e poter ripartire come una bella famiglia.

La speranza è che questo possa accadere in modo che entrambi possano godersi pienamente la bellezza di essere genitori di Celine.

