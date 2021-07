Tra alti e bassi, Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme da più di vent’anni. Dalla loro unione, come già sappiamo, sono nati due figli: Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., detto Bido, nato un anno dopo. Al Bano e sua figlia Jasmine, attualmente, sono in tv con la replica della prima edizione di The Voice Senior alla quale hanno partecipato in veste di coach.

Al Bano e Loredana Lecciso hanno festeggiato la loro lunga storia d’amore con un’intervista concessa al settimanale Oggi.

Loredana Lecciso ha dichiarato che i momenti di difficoltà hanno reso più salda la sua storia d’amore con il cantante di Cellino San Marco:

I momenti difficili ci sono stati ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo.

Secondo Al Bano, invece, il senso della famiglia, che appartiene ad entrambi, ha ricoperto un ruolo fondamentale nel corso di questi anni:

Il senso della famiglia, per noi, è imprescindibile. Entrambi lo abbiamo fortissimo. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli.

Durante l’intervista, Al Bano, ovviamente, ha parlato anche della sua ex moglie Romina Power e della sua decisione di rifarsi una vita, una volta terminato il loro matrimonio:

Tutti pensavano che, da uomo del Sud quale sono, non avrei mai potuto rifarmi una vita: io, invece, me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso.

Un’unione, quella di Al Bano e Loredana Lecciso, che non ha bisogno di essere suggellata con un matrimonio. Le dichiarazioni della Lecciso a riguardo: