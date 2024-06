Voce improvvisa sulla presunta partecipazione di Al Bano al Grande Fratello. L’indiscrezione parla anche di un cachet altissimo…

Si torna a parlare di Al Bano Carrisi e di una sua possibile apparizione in un noto programma Mediaset. Dopo averlo visto a ‘Io Canto Family’, l’artista di Cellino San Marco potrebbe essere protagonista in un reality show. Quale? Il Grande Fratello… Al momento si tratta solamente di rumors ma ci sarebbero anche altri dettagli relativi al potenziale cachet.

Al Bano al Grande Fratello: i rumors

L’ultima voce che sta diventando virale sul web, come detto, è quella che riguarda Carrisi e la sua possibile partecipazione al GF. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato una grafica nelle sue stories Instagram con quella che sarebbe l’indiscrezione sull’artista e ha scritto: “Contattato un super vippone. Manca solo la firma”. E poi, con un commento che sembra personale: “Ok ve lo dico! E’ Al Bano ma il cachet sarebbe troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà”. Insomma, lo scoop sarebbe quello di un contatto che, però, a causa delle presunte richieste di guadagno troppo elevate potrebbe restare tale senza “andare in porto”.

Sulla voce, va detto, pare che lo stesso cantante sia intervenuto a Tag24, citato da alcuni media, smentendo tutto: “Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto”, le parole di Carrisi che si è arrabbiato per i rumors sul suo conto.

La salute del cantante

Il noto artista di Cellino San Marco si trova, quindi, protagonista ancora di un’altra indiscrezione sulla sua vita, in questo caso professionale. Solamente poche settimane fa, invece, erano state molteplici le notizie relative alla sua condizione di salute che sarebbe stata non ottimale. In quell’occasione, era stato lo stesso Al Bano a smentire tutto commentando con un video social le fake news sul suo conto. Staremo a vedere se in questo caso il cantante vorrà dire qualcosa o meno.

