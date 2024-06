“Dissing” tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la separazione. L’influencer ha pubblicato alcune frasi che sembrano indirizzate all’ex…

Dopo la rottura, il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez non sembra essere ottimale. Anzi. Attraverso la musica, da una parte del rapper, e con qualche citazione da parte dell’imprenditrice digitale. Infatti, in queste ore, proprio la donna ha condiviso un pensiero derivante da una famosa canzone di Coez che è sembrata avere un unico destinatario…

Chiara Ferragni, la citazione di Coez è per Fedez?

Che il rapporto tra gli ex coniugi Ferragnez sia ai minimi storici sembra evidente. Quello che, forse, nessuno si sarebbe aspettato è che tra i due andasse in scena una sorta di “dissing”, un botta risposta, su più fronti. L’ultima a parlare, a modo suo, è stata la bella Chiara che in queste ore ha condiviso su Instagram alcune stories con una citazione di una famosa canzone di Coez.

L’imprenditrice digitale ha scelto un noto brano dell’artista e un passaggio che sembra avere come destinatario proprio l’ex marito: “Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli”. Queste le parole pubblicate dalla donna che fanno parte della canzone di Coez, appunto, ‘È sempre bello’.

L’arrivo al matrimonio di Diletta Leotta

Al netto della provocazione a Fedez, la Ferragni si è poi mostrata in viaggi per Vulcano per un evento molto speciale che si terrà nella giornata di sabato 22 giugno. Si tratta del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Chiara ha condiviso, infatti, alcune stories in viaggio e poi del suo arrivo nella località scelta dalla coppia per le nozze e ha fatto capire di essere estremamente felice per i due amici. Sicuramente non mancheranno altre immagini nelle prossime ore…

