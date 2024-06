Jessica Biel delusa dall’arresto di Justin Timberlake per guida in stato d’ebbrezza, ma lo sostiene. Scopri la sua reazione.

L’arresto di Justin Timberlake per guida in stato d’ebbrezza ha scosso l’opinione pubblica e ha generato numerosi titoli sui media internazionali. Il cantante è stato fermato a Sag Harbor il 18 giugno.

Secondo le ultime notizie, la moglie Jessica Biel avrebbe espresso per la prima volta la sua reazione all’evento. Scopriamo che cosa ha detto.

Jessica Biel e la sua reazione all’arresto di Justin Timberlake

Un insider ha riferito al giornale di gossip Daily Mail che Jessica Biel è profondamente delusa dall’accaduto, ma rimane al fianco del marito. La fonte ha dichiarato: “Jessica è delusa, ma lui è suo marito, quindi è al suo fianco e gli coprirà le spalle in tutto questo. Vorrebbe che Justin mettesse un freno al suo alcolismo, in modo da non trovarsi mai più in una situazione del genere”.

Tuttavia, pare che a causa degli impegni lavorativi di entrambi, Jessica e Justin non abbiano ancora avuto modo di discutere dell’incidente di persona. “Jessica e Justin hanno parlato su FaceTime e si sono messaggiati, ma con gli impegni di lavoro di lei e le imminenti date del tour di lui, non si sono incontrati fisicamente per parlarne” ha rivelatola fonte. Tuttavia, Jessica ha intenzione di sostenere Justin durante alcuni dei suoi prossimi spettacoli.

I prossimi impegni di Jessica Biel e Justin Timberlake

Attualmente, Jessica Biel è impegnata sul set del suo nuovo film “The Better Sister”, mentre Justin Timberlake sta continuando il suo tour con due esibizioni a Chicago, previste per il 21 e il 22 giugno. La coppia si vedrà presto appena Jessica avrà del tempo libero dalle riprese.

L’avvocato di Justin Timberlake, Ed Burke, ha dichiarato a Us Weekly: “Non vedo l’ora di difendere vigorosamente Mr. Timberlake da queste accuse. Avrò molto da dire al momento opportuno ma sto aspettando tutte le prove dalla procura distrettuale“.

L’udienza in tribunale per Timberlake è fissata per il 26 luglio. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

