Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Gli indizi in vista dell’estate.

Sarà, probabilmente, un’estate da mamma single per Anna Tatangelo. Pare, infatti, che la storia d’amore tra la nota cantante e Mattia Narducci sia giunta al capolinea. L’indiscrezione arriva da Il Messaggero che ha spiegato come la donna si stia preparando a trascorrere i prossimi mesi estivi in compagnia di suo figlio e basta.

Anna Tatangelo è tornata single?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, la Tatangelo sarebbe tornata single e si starebbe preparando a trascorrere un’estate in dolce compagnia di suo figlio. Sarebbe finita la storia d’amore con Mattia Narducci che andava avanti ormai da diverso tempo. Non ci sono dettagli sulla questione ma solo alcuni passaggi del noto quotidiano che sembra dare la rottura per cosa certa: “Anna Tatangelo è di nuovo single. È finita la storia con il modello Mattia Narducci. Ora la cantante, che trascorrerà l’estate con il figlio Andrea, il grande amore della sua vita, si dedicherà completamente alla musica”.

Il nuovo singolo Mantra

Parlando proprio di musica, Il Messaggero ha anche aggiunto che sia proprio il suo lavoro il “suo punto fermo”. In questo senso, proprio la Tatangelo sta avendo particolare successo con il suo ultimo brano ‘Mantra’ uscito a fine maggio. Si tratta di un pezzo che “parla di una storia d’amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore”, le parole dell’artista riprese dal media. “Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passareattraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. ‘Mantra’ è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi”. E chissà che proprio queste parole e questa canzone non possano essere collegate anche alle questioni cuore vissute proprio dalla donna.

