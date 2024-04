Un bacio inaspettato ha colto di sorpresa i telespettatori di Avanti un altro quando Paolo Bonolis ha “assalito” l’amico Luca Laurenti.

Il programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e l’immancabile spalla Luca Laurenti è sempre ricco di sorprese e di momenti sconvolgenti. Ma di certo i telespettatori non si aspettavano di assistere al bacio improvviso in diretta televisiva.

Infatti, durante l’ultima puntata di “Avanti un altro!” su Canale 5, Paolo Bonolis ha fatto un gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Mentre Luca Laurenti stava leggendo una domanda, il conduttore si è improvvisamente avvicinato e lo ha baciato sulla bocca. Un momento sorprendente che ha scatenato reazioni da parte del pubblico e dei telespettatori.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti: il bacio che coglie di sorpresa il pubblico

Durante l’ultima puntata dell’esilarante game show di Canale 5 è successo qualcosa di imprevisto. Tutto è successo mentre Laurenti leggeva la domanda della categoria “Canzoni sospirate” ad una concorrente: “Nella versione italiana del 1969 di Je t’aime moi non plus, la cantante Ombretta Colli sussurra: Ti amo, ti amo, oh sì ti amo, mio amore, tu sei l’onda ed io…”.

A quel punto Bonolis improvvisamente bacia Luca in bocca dichiarando: “Non ce l’ho più fatta, dopo tutti questi anni dovevo farlo prima o poi“.

Ma la reazione di Luca Laurenti è stata davvero inattesa.

Luca Laurenti reagisce al bacio di Paolo Bonolis

Il duo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è uno dei più amati della televisione e se negli anni può esserci stato qualche diverbio, in televisione si mostrano sempre affiatati e molto uniti, nonostante le gag scherzose.

Ma come ha reagito Luca al bacio di Paolo? “È stato bellissimo, mi hai aperto un varco” ha dichiarato Laurenti, suscitando le risate di tutto il pubblico presente in studio.

Insomma, anche stavolta il duo comico si è dimostrato spontaneo e più unito che mai.

