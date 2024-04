Francesca Fagnani rivela cosa pensa di Fedez dopo l’intervista tanto attesa. Svelati i retroscena inaspettati dell’episodio di Belve.

Dopo essere stata a lungo l’intervistatrice, Francesca Fagnani diventa l’intervistata e risponde ad alcune domande spinose sugli ospiti del suo programma, Belve, e sulla sua vita privata.

La giornalista ha raccontato al settimanale Oggi le sue impressioni su uno degli ospiti più attesi della nuova stagione di Belve: Fedez. Il programma della Fagnani ha fatto il record di ascolti proprio nella puntata dell’intervista al rapper, ma adesso è giunto il momento di sapere quale pensiero si è fatta la giornalista sul suo ospite.

Francesca Fagnani parla di Fedez: “È in un momento di libertà psicologica”

La giornalista, compagna di Enrico Mentana, ha rivelato di aver apprezzato molto Fedez e il suo intervento. Ha, infatti, rivelato: “È stata un’intervista lunghissima, un ritratto per ricostruire tutto il suo percorso, anche prima di Chiara (Ferragni, ndr). Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante“.

La giornalista ha, inoltre, aggiunto: “Nelle interviste ci sono persone che ti permettono di toccarle in profondità e altre che ti lasciano in superficie. Federico si è mostrato a fondo perché è uno in grado di analizzarsi, guardarsi dall’esterno con una certa obiettività. Non è da tutti“.

Francesca Fagnani: la rabbia per le domande su Enrico Mentana

Quando l’intervistatore chiede alla Fagnani quali vantaggi o ostacoli ha incontrato nel ruolo di compagna di una figura così celebre nel mondo del giornalismo, lei risponde con freddezza. “Nessuna delle due cose. Piuttosto, mi stupisce che la domanda su di lui spunti in ogni intervista a me e mai una su di me nelle interviste a lui. È un retaggio culturale: alle giornaliste donne si chiede della vita privata, ai direttori maschi no“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG