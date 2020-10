Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello chiede scusa a Francesco Oppini: "Però non posso far finta di non provare niente per te..." (Video)

Nel daytime di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini e Dayane Mello hanno avuto un chiarimento per quanto riguarda le incomprensioni degli ultimi giorni.

Come ricordiamo, infatti, la modella brasiliana, interessata al figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ha fatto intendere che quest'ultimo, che ha una fidanzata fuori dalla Casa, avesse fatto un passo in avanti nei suoi confronti con un bigliettino.

Durante una conversazione, Tommaso Zorzi ha chiesto un'opinione a Stefania Orlando, chiedendole come definirebbe una donna che non si farebbe problemi a provarci con un uomo, sapendo che è fidanzato.

Stefania Orlando è stata lapidaria:

Francesco Oppini e Dayane Mello, quindi, si sono chiariti. Nella fattispecie, Oppini le ha spiegato in modo più chiaro il significato del contenuto del bigliettino:

Il T.V.B., scritto nel bigliettino, è come se fosse stato una pacca sulla spalla, è come dire 'Ti puoi fidare' o 'Io ci sono'... Non è stato un primo passo da parte mia, come dici tu.

Dayane Mello si è mostrata pentita per aver fatto soffrire la fidanzata di Oppini però ha ribadito di provare qualcosa nei suoi confronti:

Sto soffrendo perché non voglio fare male a te e alla tua ragazza. Ho fatto un commento sbagliato, più di questo non so cosa dire. Mi dispiace tanto, tanto, tanto. Però non posso nemmeno far finta di non provare niente per te.