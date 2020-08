Diego Thomas: fidanzato, casa, moglie, architetto, padre

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Diego Thomas.

Appassionato di architettura e arredamento, Diego Thomas è uno dei giudici più amati di Cortesie per gli ospiti, il programma di Real Time. Classe 1983, è nato il 5 gennaio a Roma. Dopo aver frequentato l’università La Sapienza di Roma nella facoltà di architettura e aver studiato al Politecnico di Milano, ha cominciato a lavorare nel settore dell'architettura e dell'interior design.

La svolta televisiva è arrivata per caso grazie a una sua amica, che su Facebook aveva letto dell'annuncio di Real Time (il canale tv era alla ricerca di un bravo architetto). Così Diego Thomas si è candidato ed è riuscito a far parte del cast di Cortesie per gli ospiti insieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Lontano dalla tv si occupa di furniture design, lightning design, oltre a occuparsi di tutti gli aspetti legali e ingegneristici delle opere che realizzano con lo studio Diego Thomas Design.

Non si conosce granché della sua vita privata. Non si sa se sia fidanzato oppure no. Ha però un bassotto di nome Paco.