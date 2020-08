Roberto Valbuzzi: ristorante, famiglia, stella Michelin, moglie, wikipedia

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Roberto Valbuzzi.

Roberto Valbuzzi non è soltanto l'amatissimo volto di Cortesie per gli ospiti, ma anche un cuoco affermato e molto attivo in giro per l'Italia. Classe 1989, è nato il 1 luglio a Varese da una famiglia di contadini. Infatti i suoi nonni gestiscono una grande famiglia a Mornago. Proprio lì, Roberto, ha cominciato ad apprezzare la cucina e i prodotti della terra. Infatti è specializzato in piatti del suo territorio.

Sin da piccolo, insomma, Valbuzzi ha cominciato a lavorare dietro ai fornelli. Dopo la scuola alberghiera, ha cominciato a lavorare per alcuni ristoranti... finché non è stato notato da Gambero Rosso Channel, che lo ingaggia. Era il 2011. Da lì è cominciata la sua carriera nel mondo della tv, che l'ha portato anche a I Fatti Vostri e La Prova del Cuoco. Ma la vera popolarità è arrivata proprio con Cortesie per gli ospiti.

Roberto gestisce il ristorante di famiglia Crotto Valtellina di Malnate, in provincia di varese, un ristornate della guida Michelin. Il locale fu acquistato dal nonno nel lontano 1973, il padre Leonardo ha creato l'attuale ristorante (che si trova a ridosso della grotta di Molera) mentre Roberto si occupa della cucina. In passato ha collaborato con Oltregusto Chef Express per alcuni ristoranti degli Autogrill e ha realizzato una salsa gourmet per Mc Donald’s.

Cosa dire della sua vita privata, invece? Nel 2018, dopo sei anni di fidanzamento, si è sposato con Eleonora Laurito (classe 1991, lavora come Wedding & Event Cordinator). Assieme a lei ha una figlia, Alisea, nata il 3 gennaio 2020.