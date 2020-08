Csaba dalla Zorza: marito, figli, età, sorella, Instagram

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Csaba dalla Zorza.

Csaba Dalla Zorza è una scrittrice che, negli ultimi anni, ha avuto una grande popolarità televisiva. Classe 1970, è nata a Milano anche se ha origini toscane e venenziane (papà e mamma hanno lavorato come agricoltori). Il suo nome, così particolare, è stato scelto dal papà che era convinto di avere un figlio maschio. Il nome Csaba, infatti, è un nome maschile ungherese (nonché quello del ciclista preferito da suo padre).

Vista la sua passione per la cucina (è chef diplomata in cucina tradizionale francese), Csaba si è buttata nel mondo della tv già nel 2008 con il programma In cucina con Csaba, in onda su Sky. Quattro anni più tardi, nel 2012, è entrata nel mondo di Real Time e non l'ha più lasciato. Per il gruppo ha condotto programmi come Summer Cooking con Csaba e Merry Christmas con Csaba. Ma è con Cortesie per gli ospiti, dal 2018 in poi, che ha ottenuto la grande popolarità. Dal 2020 è anche una giudice di Bake Off Italia - Dolci in forno.

La sua vita privata, per lungo tempo, è rimasta privata. Infatti per diverso tempo nessuno conosceva l'identità del suo marito. L'uomo al suo fianco si chiama Lorenzo Rosso e lavora come chirurgo: è il dirigente medico della sezione di Chirurgia Toracica e Unità di Trapianto Polmonare presso il Policlinico di Milano. Con lui, la food writer ha avuto due figli, Edoardo e Ludovica.

Qualche altra curiosità su di lei? Ha vissuto in giro per il mondo, da Tokyo al Brasile, dalla Costa Azzurra a Parigi. Ha una sorella di nome Jennifer (JenniPie per gli amici), una grande appassionata di moda: ha curato la rubrica Svestite con Stile all’interno del programma Detto Fatto di Rai2. Ha scritto più di dieci libri.