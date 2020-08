Daniela Martani contro Selvaggia Lucarelli: "Anche lei senza mascherina, ecco le foto"

Di Massimo Galanto venerdì 28 agosto 2020

La giornalista ieri aveva preso di mira influencer e personaggi tv che durante le vacanze estive si erano mostrati sui social senza mascherine

"Ma Selvaggia Lucarelli e il fidanzato hanno una dispensa speciale che li esonera dall'uso della mascherina o le sue cazziate paternalistiche valgono solo per gli altri?". A porre la domanda provocatoria su Twitter è Daniela Martani, allegando due screenshot nei quali si vedono la giornalista e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli in posa per una fotografia in compagnia di altre persone, tutti senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale.

Ma #Selvaggialucarelli e il fidanzato hanno una dispensa speciale che li esonera dall'uso della mascherina o le sue cazziate paternalistiche valgono solo per gli altri?#COVIDー19 pic.twitter.com/UH4KElryQG — daniela martani (@danielamartani) August 28, 2020

L'intervento dell'ex concorrente del Grande Fratello è una risposta alle critiche sollevate dalla stessa Lucarelli con alcune stories Instagram pubblicate ieri. Alla penna del Fatto Quotidiano e Tpi hanno replicato in queste ore anche altri personaggi tirati in ballo, da Gabriele Parpiglia ad Antonella Mosetti, da Teresanna Pugliese a Federico Fashion Style.

Per la cronaca, la Lucarelli e la Martani, considerata una negazionista del coronavirus, avevano già discusso pubblicamente alcuni giorni fa, in quel caso perché la Martani era salita su un traghetto senza indossare il dispositivo di protezione individuale.