Valerio Staffelli: è morto il papà

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Valerio Staffelli ricorda il papà Gennaro a poche ore dalla sua morte

Nelle scorse ore, Valerio Staffelli, storico inviato e tapiroforo di 'Striscia La Notizia', è stato colpito da un grave lutto. E' morto l'amatissimo papà Gennaro, colui che l'ha sostenuto, più di tutti, ad intraprendere la strada nel mondo dello spettacolo. Ecco il tenero ricordo del reporter sul proprio account Instagram:

Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto “Ciccio” di origini napoletane classe 1938, commerciante, il più bravo che io abbia mai conosciuto, era un maestro nell’arte della vendita, ironico, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere. Pensate che ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che oramai il tempo era finito. Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir faire, pensate ad esempio che il mio “come la va’...” che ripeto oramai da 24 anni durante @striscialanotizia era il saluto che lui faceva ai suoi clienti. Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito. Comunque ciao “Grande capo” mi mancherai ti voglio bene. RIP".

Anche nelle sue Instagram Stories, Staffelli ha voluto rivolgere uno speciale pensiero al suo 'maestro di vita' augurandogli 'Buon viaggio papy'.