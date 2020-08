"I poveri? Li riconosci per le mogli cesse": Flavio Briatore non ha mai pronunciato questa frase

Di Giulio Pasqui martedì 25 agosto 2020

Una frase, questa, che Flavio Briatore non ha mai detto.

"I poveri? Li riconosci per le mogli cesse". Una dichiarazione, questa, che da anni viene attribuita a Flavio Briatore. Ma l'imprenditore non ci sta e, anche recentemente, ha deciso di fare la voce grossa per smentire una bufala in piena regola. "Prima di pubblicare qualcosa bisognerebbe perlomeno controllare le fonti", ha scritto sui suoi social.

Insomma, quella frase classista ed offensiva Briatore non l'ha mai pronunciata. E, non si sa come, è diventata virale sul web. "Questa notizia è una bufala che gira da anni e da qualche giorno la vedo ripopolare le bacheche Facebook degli invidiosi e dei rancorosi che ancora una volta hanno perso un’occasione per non fare brutta figura", ha ribadito l'ex team manager della Formula 1.

Già nel 2018 lo stesso Briatore aveva smentito pubblicamente sui social di aver rilasciato una frase del genere, ma a niente era servito. All'epoca l'aveva definita una frase "stupida ed offensiva".