Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura?

Di Ivan Buratti mercoledì 5 agosto 2020

Il cantautore sardo e l'ex tronista stanno tornando insieme? C'è chi smentisce il gossip, ma...

Serena Enardu e Pago, gatta ci cova? Il cantautore sardo (prossimamente in tv come concorrente di Tale e quale show) e l'ex tronista, già protagonisti di Temptation Island Vip e dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si sono lasciati qualche mese fa, definitivamente. Recentemente, però, qualcuno li ha pizzicati insieme. A riportarlo è il settimanale Chi, che ha fatto chiarezza sullo stato delle cose fra i due:



Nessun ritorno di fiamma tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio i due hanno consumato un pasto veloce in Sardegna, a Cagliari, ma solo per due chiacchiere tra buoni amici. Il tentativo di riconciliazione, almeno per ora è fallito e i due restano lontani.

Insomma, i due si sarebbero incontrati giusto per parlare serenamente, senza alcun'altra intenzione. O almeno, non da entrambe le parti. Nelle scorse ore, infatti, Serena ha condiviso una foto su Instagram che la vede sorridente. La didascalia del post? "Nella vita bisogna anche saper aspettare", ma a cosa si riferirà? Alcuni fan sostengono che il pensiero sia stato scritto proprio per l'ex Pago, che in questo caso avrebbe lasciato aperte le porte di una possibile riconciliazione con Serena. Tempo al tempo, insomma.



























Visualizza questo post su Instagram







































Nella vita bisogna anche saper aspettare ...🙏😊

Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu) in data: 4 Ago 2020 alle ore 12:23 PDT

Come andrà a finire fra i due?