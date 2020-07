Cristian Gallella, flirt con Selvaggia Roma dopo la fine della storia con Tara Gabrieletto?

Di Ivan Buratti lunedì 27 luglio 2020

Dopo la fine del matrimonio con Tara, Cristian potrebbe essere pronto a una nuova storia. Che sia insieme all'ex di Lenticchio?

Cristian Gallella, nuovo flirt all'orizzonte? Dopo la rottura con Tara Gabrieletto, Cristian Gallella sarebbe pronto a vivere una storia d'amore nuova, più stabile. E i suoi fan avrebbero già individuato la donna che potrebbe aver fatto tornare a battere il cuore dell'uomo. Dopo quattro anni di matrimonio, Cristian ha ripreso in mano in maniera intensa i suoi profili social, dove nelle scorse ore è apparso in compagnia di una donna nota al pubblico di Canale 5. Di chi parliamo? Di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, il Lenticchio di Temptation Island.

Dopo essere finita al centro delle polemiche per alcune affermazioni giudicate razziste, Selvaggia torna a far parlare di sé per un nuovo flirt, che vedrebbe proprio Cristian come protagonista aasoluta. Una loro amica comune li ha ripresi con lo smartphone insieme, intenti a chiacchierare durante una serata fra amici. Il video è poi stato caricato su Instagram, condiviso dallo stesso Cristian. Così, sono bastate poche immagini per far scattare il pettegolezzo, ripreso dai principali portali di cronaca rosa.

Amici intimi, conoscenti o nuova storia d'amore fra i due, figli televisivi di Temptation Island e Uomini e Donne? Le chiacchiere si rincorrono, mentre dai due non è ancora giunta alcuna smentita al gossip dai loro profili social. Come andrà a finire fra i due? Lo scopriremo probabilmente molto presto...