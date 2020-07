Temptation Island, Ciavy e Valeria avvistati insieme? L'indiscrezione

Di Fabio Morasca domenica 26 luglio 2020

Tutti i particolari del gossip lanciato da Deianira Marzano.

Nell'edizione di Temptation Island, attualmente in onda su Canale 5, tra i momenti che verranno maggiormente ricordati, troveremo sicuramente l'accesissimo falò di confronto anticipato tra Ciavy Makiolapis e Valeria Liberati.

Come ricordiamo, il confronto è stato talmente infuocato che il conduttore Filippo Bisciglia si è ritrovato costretto ad intervenire per tentare di sedare gli animi.

Ciavy, dopo aver visto le immagini di Valeria assieme al tentatore Alessandro Basciano, aveva utilizzato parole forti per esprimere tutta la propria delusione. Valeria, per tutta risposta, aveva dichiarato che, grazie a Temptation Island, aveva ritrovato finalmente l'amore per se stessa che, da tempo, aveva perso.

La coppia, quindi, aveva deciso di lasciarsi e uscire dal programma separati.

Ora, stando ad un clamoroso gossip lanciato da Deianira Marzano, Ciavy e Valeria sarebbero stati avvisati insieme ad uno stabilimento balneare, sul litorale romano, insieme alla madre e alla sorella di lei.

Deianira Marzano ha ricevuto varie segnalazioni che ha prontamente condiviso tramite Instagram Stories.

La social influencer, successivamente, ha commentato il gossip, non risparmiando critiche nei riguardi di Valeria: