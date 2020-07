Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi paparazzati in barca (FOTO)

Di Marco Salaris mercoledì 15 luglio 2020

Tra indiscrezioni e le smentite del gossip dell'estate, la coppia si riunisce per una gita in barca: cosa sta succedendo?

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" prendiamo un brandello del testo di Amici mai di Antonello Venditti diventato un must per descrivere certe situazioni e racchiudere un periodo turbolento come quello che abbiamo raccontato ultimamente, legato allo scoop di Dagospia, quindi a ciò che è diventato il gossip dell'estate che ha toccato Belen Rodriguez, Stefano de Martino ed Alessia Marcuzzi.

Ricordiamo che il sito aveva lanciato un retroscena bomba secondo cui dietro la rottura della showgirl argentina e del conduttore di Made in Sud ci fosse un presunto flirt tra quest'ultimo e la Marcuzzi, situazione poi smentita una prima volta da de Martino che dichiarò "Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande.", poi arrivò Belen ad allontanare qualsiasi voce parlando di notizie inventate: "Trovo assurdo leggere ca**ate".

Se ora la Rodriguez parrebbe godersi una nuova relazione con Gianmaria Antinolfi e Stefano de Martino è stato pizzicato con un'altra Rodriguez ma che di nome fa Mariana, Alessia Marcuzzi ritorna da suo marito Paolo Calabresi Marconi.

Tutto è testimoniato nell'ultimo numero del settimanale Chi, dove la conduttrice e l'uomo sono stati paparazzati a Positano lo scorso weekend, sorridenti a bordo di una barca. Così la Marcuzzi e Calabresi replicano implicitamente alle voci di tensioni di coppia con un abbraccio. A bordo anche i figli di Alessia: Tommaso e Mia.

Che questa metaforica love boat sia il preludio di un ritorno alla serenità anche per i due, sposati da 8 anni? Staremo a vedere.