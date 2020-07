Stefano De Martino e Mariana Rodriguez: è nata una nuova coppia? (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 7 luglio 2020

Il weekend di Stefano De Martino e Maria Rodriguez

Sul numero “Chi”, in edicola da mercoledì 8 luglio, le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez... Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma di Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Simone Susinna. I due si conoscevano già da tempo, anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social... Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del presentatore (impegnato, ogni lunedì sera, su Rai2, con la nuova stagione di 'Made in sud' accanto a Fatima Trotta e Biagio Izzo), tra l'altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi...

Solo pochi anni fa, intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la modella venezuelana non era stata particolarmente tenera con la showgirl argentina:

"Lei ha una carriera ben avviata, la gente di lei sa tutto, vive con il gossip, è una ragazza determinata. Auguri. Io ora mi godo il momento, sono in crescita e spero di farmi conoscere. Succede una cosa strana. Quando sono a fare la spesa e la gente mi ferma e mi dice 'Sai che Belen si fatta i capelli come te?' io penso che sia un caso (sorride maliziosa, ndB). E poi un po' di gossip posso farlo anch'io, dato che ho un amore da Oscar. Ho amato Jared Leto. Una storia passionale che ricordo con piacere".

In questi anni, sarà cambiato qualcosa?!