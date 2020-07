Belen Rodriguez: "Con Alessia Marcuzzi ho un bellissimo rapporto. Decideremo insieme come muoverci"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 luglio 2020

Belen Rodriguez nega qualsiasi attrito con Alessia Marcuzzi

Con un post, pubblicato qualche ora fa, sul proprio account Instagram, Belen Rodriguez ha voluto far chiarezza su quello che, dai giornali di cronaca rosa, è stato già ribattezzato come il triangolo dell'estate che la vedrebbe, a suo malgrado, protagonista assieme all'ex marito Stefano De Martino e ad Alessia Marcuzzi.

Il settimanale 'Oggi', in edicola domani, ha anticipato i presunti motivi della rottura tra la showgirl argentina e il conduttore di 'Made in sud' con la Marcuzzi nei panni di 'terzo incomodo'. Si legge:

"Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l'iPad di Stefano De Martino. E nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all'iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili".

Stasera, Belen, attualmente impegnata nelle registrazioni della nuova edizione di 'Tu si que vales', in onda, in autunno su Canale 5, su Instagram Stories, ha scelto di rompere il silenzio attorno a questo pettegolezzo per ristabilire la verità dei fatti:

"Solo due parole per commentare quello che sto leggendo in questi giorni... Con Alessia ho un bellissimo rapporto, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, appunto decideremo assieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni".