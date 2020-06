Demet Özdemir: chi è l'attrice protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno

Di Marcello Filograsso giovedì 11 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Demet Özdemir, l'attrice protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno

Daydreamer - Le ali del sogno è la nuova soap opera turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.45, nella fascia oraria che durante la stagione televisiva è presidiata da Uomini e Donne. Star del programma è Can Yaman, che abbiamo visto anche in Bittersweet. Tra i protagonisti troviamo anche Demet Özdemir.

Nata a Izmit, in Turchia, il 26 febbraio 1992, Demet si trasferisce a Istanbul all'età di 7 anni. Studia danza moderna fin da piccola e si avvicina alla recitazione quando ha 10 anni. Nel suo Paese ha preso parte a molte serie tv di successo e lavora anche come modella per alcuni brand.

Per quanto concerne la sfera sentimentale, la bella Demet è stata legata fino a un paio di anni fa con l'attore connazionale Seckin Ozdemir, ma la storia sarebbe andata in crisi a causa della gelosia verso il collega Can Yaman.

Foto: account Instagram Demet Özdemir