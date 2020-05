Grande Fratello, Salvo a Cristina Plevani: "Perché a 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia?" (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 25 maggio 2020

Lei annuncia replica: "Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Gli risponderò, poi il capitolo “Salvo”, per me sarà chiuso per sempre"

Nel corso della diretta Instagram tra ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello con Marina La Rosa, Salvo Veneziano, ha lanciato una provocazione nei confronti di Cristina Plevani, vincitrice del reality:

A 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia, come mai?

Le parole dell'ex pizzaiolo siciliano, squalificato dalla recente quarta edizione del Grande Fratello Vip per alcune uscite verbali nei confronti dell'influencer Elisa de Panicis, non hanno lasciato indifferente la Plevani, che su Instagram ha annunciato di essere intenzionata a replicare e a chiudere per sempre il rapporto con Salvo:

Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 maggio 2020 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi il capitolo “Salvo”, per me sarà chiuso. E per sempre. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa contro Salvo. Ma ora si.

I rapporti tra Cristina e Salvo si sono deteriorati dopo la squalifica di quest'ultimo dal Gf Vip. Inizialmente, in realtà, la donna aveva difeso l'ex collega, ma i due poi si erano scambiati accuse reciproche.