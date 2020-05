Serena Enardu replica a Pago: "E' successa una cosa gravissima? Ma non è successo proprio niente!"

Di Fabio Morasca sabato 23 maggio 2020

Serena Enardu ha replicato alle recenti dichiarazioni di Pago.

La storia d'amore tra Serena Enardu e Pago, come già sappiamo, ha subito una nuova battuta d'arresto, probabilmente quella definitiva.

Il cantante sardo, che si era riappacificato con Serena Enardu durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, in un'intervista concessa al settimanale Chi, ha dichiarato che, tra loro, è accaduto qualcosa di troppo grave, senza entrare nei dettagli: "È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male".

Anche la Enardu, per la cronaca, è stata recentemente intervistata da Chi, dichiarando sostanzialmente che la storia con Pago è terminata a causa della mancanza di fiducia del cantante nei suoi confronti.

Le nuove affermazioni di Pago, inoltre, non sono affatto piaciute all'ex tronista di Uomini e Donne che ha definito queste dichiarazioni come dei "mezzucci" per ottenere visibilità.

Di seguito, trovate il contenuto di alcune Instagram Stories condivise da Serena Enardu: