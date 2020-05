Alessandra Celentano: Amici, età, marito, carriera, Instagram, papà

Di Sebastiano Cascone venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, ballerina e coreografa, è docente di danza classica nella scuola di “Amici” dal 2003. E' nata a Milano il 17 novembre 1966 sotto il segno dello Scorpione. Ha 53 anni. E' alta 177 cm e pesa 64 kg. E' figlia di Alessandro, fratello del 'Molleggiato' Adriano. Ha una sorella di nome Adriana che l'ha resa zia della piccola Valentina.

La temutissima maestra del programma di Maria De Filippi è stata sposata dal 2007 al 2012 con Angelo Trementozzi. I due ex coniugi, dopo la separazione, sarebbero in buoni rapporti.

Sin da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di Stato di Budapest. Frequenta il Corso di Perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente. A metà degli anni ’80 entra a far parte dell’“Aterballetto” diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e balla accanto a grandi interpreti del mondo della danza E. Terabust, A. Ferri, M. Loudières, G. Iancu, A. Molin, V. Derevianko, J. Bocca. Negli anni successivi è Maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia: Teatro alla Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e al Teatro San Carlo di Napoli. Vanta collaborazioni con grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Isabelle Guérin e Manuel Legris.

Il suo account Instagram @alessandra.celentano è seguito da oltre 276mila followers.

Con Peppe Vessicchio e Rudy Zerbi fa parte del cast di 'Amici Speciali'.