Alessandro Sansone: chi è, Radio 105, Instagram, Facebook, età, fidanzata

Alessandro Sansone è un conduttore di Radio 105, dj, ma prima di tutto musicista. E' nato a Roma il 10 luglio 1982 sotto il segno del Cancro. Ha 37 anni.

Con i suoi Zen infatti, la rock band con cui ha pubblicato 3 album e partecipato a numerosi festival come i-Tim Tour e due edizioni dell'Heineken Jammin' Festival, la vittoria di Sanremo Rock&Trend, ha trascorso gli anni prima di iniziare l'avventura radiofonica.

Il debutto, in una web radio, dopo poco arriva l'fm in una piccola radio del centro Italia, poi Radio Roma da lì il grande salto a Radio Subasio fino al 2011.

Dopo radio Subasio il passaggio al network: R101. Nella radio appena acquisita dal gruppo Radio Mediaset rimane fino a Gennaio 2019, per passare poi a Radio 105 dove conduce “105 Week End” il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 12.00 insieme ad Annie Mazzola.

Il suo account Instagram @alesans1 è seguito da oltre 16mila followers. Ha anche un profilo Twitter @AleSans1 che ha catturato l'attenzione di quasi 5500 seguaci. E' anche su Facebook (@alesansone)

Alessandro Sansone rappresenta il network radiofonico Radio 105 ad “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.

Da stasera, e per tutta l’edizione, sarò in giuria ad Amici Speciali, su Canale 5.

Lo dico solo per vanità, narcisismo, mitomania, fame di popolarità, per imporre il mio ego già piuttosto ingombrante, e perché manco in tv da due anni.