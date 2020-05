Serena Enardu e Pago si sono lasciati: "Pesante litigata"

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Lo sfogo di Serena Enardu dopo una pesante litigata con Pago

Dopo il riavvicinamento dentro e fuori la casa del 'Grande Fratello Vip', Serena Enardu e Pago si sono detti nuovamente addio. E' l'ex tronista, attraverso il proprio account Instagram, a spiegare i motivi della nuova rottura con l'ormai ex compagno:

"Personalmente non avrei mai voluto dover fare quello che sto facendo in questo momento, ovvero prendere il mio telefono per scrivere ciò che andrete a leggere... non me l’aspettavo proprio. Non ho nessuna voglia di condividere con nessuno il malessere che ho dentro ma vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con “noi”. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente. Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere. L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi , sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo... Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita... Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi. Forse l’avrei dovuto pensare prima...forse avrei dovuto...ma se non avessi fatto questo e non avessi fatto l’altro... ma indietro non si può andare e oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento. Faccio fatica ad entrare su Instagram perché ogni volta che apro ci sono quelle meravigliose foto e video che gruppi, pagine, profili vari hanno creano per noi, sono pugnalate! Un po’ di rispetto nei commenti è gradito".

Eppure, solo qualche ora fa, la coppia postava foto e video in piena armonia e felicità. Sarà un addio definitivo o l'ennesima scaramuccia tra due fidanzati un po' troppo passionali?!