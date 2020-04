Barbara De Santi: "Questo libro segna l'inizio di una rinascita" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 aprile 2020

Barbara De Santi del trono over di Uomini e Donne orgogliosa per il debutto del suo primo libro Fare l'amore come una escort: La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato

Barbara De Santi, nelle scorse ore, ha presentato, attraverso i propri social ufficiali, l'uscita del suo primo libro, che porta per titolo 'Fare l'amore come una escort: La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato'. La protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' è riapparsa in tv, la scorsa settimana, attraverso un collegamento Skype, per sostenere Gemma Galgani.

La dama del programma di Maria De Filippi, attraverso un lungo post ed un video in allegato, ha voluto ringraziare tutti quelli che l'hanno supportata in questi anni.

Ecco, invece, la breve sinossi dell'opera letteraria:

La professoressa di 'Uomini e Donne over' ripercorre la sua vita senza filtri e riflette sul rapporto uomo-donna. In modo originale racconta gli episodi più salienti che l’hanno resa quella che abbiamo conosciuto in TV. Una donna che si basta da sola, a cui manca solo una cosa: l’amore vero.

Lacrime di gioia e di dolore ci fanno rivivere i legami che hanno influenzato una donna, che arrivata ai 50 anni, fa un bilancio della propria vita sentimentale e lo analizza attraverso una lente di ingrandimento non convenzionale: le escort di professione.

Il 70% degli uomini che le frequentano sono sposati. Perché dunque questo bisogno, davvero cercano solo sesso? La risposta da una vecchia fiamma: Mike Morra, il fondatore di Escort Advisor.

Insieme a Barbara scopriamo quindi un mondo molto diverso da come viene immaginato. Incontriamo donne emancipate che hanno sfidato il pregiudizio per raggiungere con determinazione i loro obiettivi. Attraverso queste voci, ecco nuovi punti di vista sul rapporto di coppia.

Un’ispirazione per le donne che vogliono essere loro stesse, nella vita e nell'amore.

Un manuale d’istruzioni per tutti gli uomini che vogliono stare con queste donne.

Perché mai come oggi l'incontro tra Venere e Marte è stato così complicato.