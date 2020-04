Il marito di Adriana Volpe a ruota libera su Instagram: "Ho sempre difeso mia moglie"

Di Marco Salaris martedì 21 aprile 2020

Roberto Parli interviene sulle critiche a lui rivolte: "A chi piace giudicare c'è la giurisprudenza".

Adriana Volpe, tra le concorrenti più in vista del Grande Fratello VIP 2020, prima del suo abbandono per stare vicino alla sua famiglia in seguito alla morte di suo suocero, ha lasciato un bel legame di amicizia instaurato con il modello Andrea Denver. Rapporto che all'esterno della casa aveva persino fatto pensare ad una liason in divenire, sempre smentita dalla conduttrice e che Roberto Parli, marito di Adriana, non aveva affatto digerito.

Denver intervistato in una diretta instagram dall'account del settimanale Chi ha espresso totale rispetto per Adriana Volpe data la situazione sentimentale di lei, sposata con Parli da diversi anni. L'uomo ha poi replicato ad un utente che ha attaccato Andrea per l'atteggiamento avuto con la Volpe e che ha scritto "Denver non capisce quando fermarsi nell'imbarazzare le persone, nonostante Adriana cerchi in tutti i modi di smentire", la risposta di Roberto Parli infatti è stata chiara "Hai afferrato in pieno il concetto".

Sempre Roberto Parli sotto una foto pubblicata sul suo profilo instagram risponde ad alcuni utenti che lo criticano per essersi comportato male con Adriana:



Non ho mai dato della mig****a a mia moglie, l'ho sempre difesa e rispettata. A chi piace giudicare c'è la giurisprudenza, 5 anni.

Non solo, ricordiamo che qualche giorno fa si sono (ri)elevate voci di crisi della coppia per 'colpa' di un defollow su instagram, gesto poi è stato chiarito da Adriana Volpe che parlato di un innocente errore. Roberto così mette una pietra sopra pure su questo 'incidente' (se di vero incidente si tratta): "Secondo te è più importate seguirsi nella vita o su Instagram?".

Insomma, nessuna crisi all'orizzonte e il matrimonio fra Roberto Parli e Adriana Volpe prosegue a gonfie vele.