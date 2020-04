Grande Fratello VIP, Adriana Volpe smette di seguire suo marito sui social: è crisi?

Di Marco Salaris lunedì 6 aprile 2020

Cosa sta succedendo nella coppia? I fan della conduttrice scoprono il defollow

Adriana Volpe, ritirata dal Grande Fratello VIP per cause di forza maggiore dovute alle condizioni di salute di suo suocero (poi tristemente scomparso) potrebbe fare i conti con un altro problema che stavolta sarebbe di tipo sentimentale. Riguarda ovviamente il rapporto con suo marito Roberto Parli.

C'è un indizio in particolare che fa pensare che qualcosa forse non stia andando per il verso giusto e a evidenziarlo sono i fan di Adriana e Andrea Denver, coloro che all'interno della casa hanno non solo tifato per i due, ma hanno sperato che fra i due ci fosse del feeling visti gli atteggiamenti del giovane modello 28enne ha avuto nei confronti della popolare conduttrice.

Adriana avrebbe smesso di seguire Roberto Parli su Instagram e così viceversa, lui avrebbe smesso di seguire lei sui social. Il curioso 'defollow' mette alla luce una scomoda parola: crisi di coppia. Si tratta solo di un social, è vero, ma il gesto dei due ha immediatamente portato in subbuglio i #Volver (come si sono voluti ribattezzare i fan della Volpe e di Denver) che hanno sognato in grande quando i due concorrenti si incrociavano all'interno della casa.

Andrea non ne ha mai fatto segreto: a lui piace Adriana. Lei aveva persino confessato che le dure parole di suo marito scritte su una lettera letta dalla conduttrice in una puntata del prime time non le avevano fatto piacere e rivelò a Patrick cosa non le dava soddisfazione della sua vita.

La domanda a questo punto è lecita: c'è maretta tra Adriana Volpe e Roberto Parli?

Ricordiamo che pochi giorni fa la coppia in compagnia di loro figlia Gisele sono stati messi in copertina sul settimanale Chi con una foto risalente all'estate scorsa. La conduttrice aveva sottolineato l'importanza dello stare in famiglia in "un momento speciale della mia vita" con l'hashtag #familyfirst.